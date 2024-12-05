Hedeflerine yönelik çalışmalarıyla her zaman yeniliklerin öncüsü olan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilke daha imza atarak deniz kaplumbağaları için Meritta Açık Deniz Rehabilitasyon Alanı’nı, Merit Crystal Cove Otel’in özel koyunda hizmete sundu. Merkez’de tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarının, salım öncesi doğal ortamlarında gerekli aktivitelerinin kontrol edildiği son rehabilitasyon basamağı olan Meritta Açık Deniz Rehabilitasyon Alanı’nda, deniz kaplumbağalarının beslenmeleri, nefes egzersizleri, dalma becerileri gibi faaliyetleri gözlemlenmektedir.

Merkez’de gördüğü bir yıllık tedavinin ardından Meritta Açık Deniz Rehabilitasyon Alanı’na getirilen ilk deniz kaplumbağası olan Mavi, gerekli kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına uğurlandı. Nadir Tüccar tarafından Aralık 2023 tarihinde bulunan erkek iribaş deniz kaplumbağası Mavi, kafa yaralanması nedeniyle Merkez’e getirilmişti.

Kara: “Merkez olarak her zaman imkânlarımızı ve donanımlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz“

Mavi’nin ilk kontrollerinde kafatasında oldukça derin bir kırık, yoğun doku kaybı, ciddi bir denge ve dalma sorunu gözlemlediklerini belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Deniz kaplumbağaları, soğukkanlı canlılar olduğundan yavaş bir metabolizmaya sahiptir. Bu nedenle Mavi gibi travmatik yaralanmalar ve doku kaybı yaşayan hastalarımızın tedavisi uzun ve çok yönlü bir tedavi prosedürü gerektirmektedir. Ayrıca, bu canlıların doğal ortamına adaptasyonları, denize dönüş yolculuğunda önemli bir parametredir” dedi. Mavi için uyguladıkları yoğun ve özverili tedavi sonucu kafa yarasının iyileştiğini, beslenmesinin ve kan değerlerinin de normale döndüğünü belirten Kara, “Mavi’yi denize göndermeden önce doğal ortamındaki davranışlarını, yeni kurduğumuz açık deniz rehabilitasyon alanımızda kontrol ettik. Bu alanın ilk hastası olan Mavi, tüm kontrollerini başarılı bir şekilde tamamladı ve özgürlüğüne kavuştu. Merkez olarak her zaman imkânlarımızı ve donanımımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Meritta Açık Deniz Rehabilitasyon Alanı’nın açılma sürecinde teknik altyapıyı sağlayan ve bu oluşuma destek olan çalışma arkadaşlarımıza, ayrıca Mavi’nin bulunması ve denizden kurtarılması sürecinde bizlere destek olan Nadir Tüccar ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teşekkür ederiz” dedi.