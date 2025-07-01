Politis gazetesi Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis’in, Avrupa savunmasıyla ilgili Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi konusunda düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, AB’nin savunma kredisi programından bahseden Mavridis, bunun uygun koşullar altında kredi şeklinde savunma programları için üye ülkelere verileceğini ifade etti.

Türkiye ile ilgili olarak Mavridis, Türkiye’nin, AB metinlerinde tehdit olarak addedilmediğini ancak üçüncü ülke olarak kredi almasının da mümkün olmadığını belirtti.

Mavridis, öte yandan Τürkiye’nin ancak, belirlenen kriterlerden herhangi birini sağlaması halinde ayrı bir savunma projesine dahil olabileceğini, örneğin bir AB üyesi ülkede şirkete sahip olursa bunun mümkün olabileceğini de ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta teçhizat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle kapalı bir toplantı organize edeceğini ve Avrupa savunması konusunda bilgilendirmede bulunacağını ifade eden Mavridis, Avrupa savunmasına katılımın Güney Kıbrıs için olumlu olduğundan da bahsetti.