Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, kentin en yoğun caddelerinden, Hurmalı Çember - City Mall yolu olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Süleyman Uluçay, inceleme sırasındaki açıklamasında belediyenin ekonomik olarak daha iyi duruma gelmesiyle önümüzdeki yıl asfaltlama çalışmalarına daha fazla ağırlık verileceğini söyledi.

Başkan Uluçay'ın açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizin en önemli problemlerinden biri olan bozuk yolların ve kaldırımların onarılması konusunda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Hurmalı Çember - City Mall yolu olarak bilinen güzergâhta ekiplerimiz asfaltlama çalışmasına devam ediyor… Adım adım daha güzel yollar ve kaldırımlar için çalışmaya devam edeceğiz"