Ayaklı Gazete’ye Mağusa Büyük Sanayi bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, Büyük Sanayi’nin kaderine terk edilmiş gibi yıllardır birçok sorunla boğuştuğunu bunların başında ise kanalizasyon sorunu geldiğini belirttiler.

Bölge sakinleri fotoğrafta görülen yollardaki suyun yılın dört mevsiminde sanayiden eksilmediğini belirterek “Kanalizasyon problemi nedeniyle yağan yağmur suları rögarlardan taşarak yolları tutuyor. Bazen yağmur yağmadığında da buraları ayni görüntülerle kaplanıyor” diye konuştular.

Yıllardır bu bölgeye Sanayi Dairesi tarafından bir el atılması konusunda yetkililerle görüştüklerini söyleyen bölge sakinleri “Bu lağım suyu mu yoksa yağmur suyu mu bilmediğimiz sulardan dolayı çok tedirgin oluyoruz. Bir hastalık yayılmasından endişe duyuyoruz” dediler.

Kanalizasyon alt yapısını düzeltmenin yanında bölgede çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını da ifade eden Mağusa Büyük Sanayi çalışanları buraya gelen müşterilerin gerek yollardaki sulardan gerekse çevre kirliliğinden dolayı bir daha gelmediğini dile getirdiler.