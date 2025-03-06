Parc des Princes'te oynanan maçta İngiliz ekibi Liverpool sevindi.
Fransız temsilcisi PSG'yi 1-0'lık skorla deviren Liverpool, evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü; 87'de Harvey Elliott kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 11 Mart Salı günü Anfield'da oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge - Aston Villa: 1-3
Borussia Dortmund - Lille: 1-1
PSV Eindhoven - Arsenal: 1-7
Real Madrid - Atletico Madrid: 2-1
Feyenoord - Inter: 0-2
Paris Saint-Germain – Liverpool: 0-1
Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0
Benfica -Barcelona: 0-1