Politis gazetesi, sosyal medya üzerinden organize edilen eylemin, herhangi bir örgüt, siyasi parti ya da dernek tarafından çağrı yapılmamış olmasına rağmen son yıllardaki en büyük protesto eylemlerinden biri olmasının beklendiğini kaydetti.

Sosyal medyada yayılan haberlere göre aynı noktada yarım saat arayla iki farklı eylem yapılacağını belirten gazete, bugünkü eylem için herhangi bir tepki gelmediğini yazdı. Haberde, polisin bugünkü eylemle ilgili tutumunun da merakla beklendiği ifade edildi.ası.

Gazete, eylemin, birkaç hafta önce eylem veya gösterilere izin verilmesine ilişkin belirli koşullar getiren yeni yasal düzenlemeden nasıl etkileneceğinin merak konusu olduğunu yazdı.