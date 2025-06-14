Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Girne Antik Liman’da izinsiz ve kaçak olarak duran tekneler bulunduğu ve ilgili Bakanlığın bu konuda gerekeni yapmadığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine konuyu inceleyerek rapor hazırladı.

Faik Gencer’in başvurusu ile ilgili olarak başlatılan araştırmada Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı’ndan bilgi talep edildi.

Raporda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı’nın toplam 11 Yat Bağlama Sözleşmesi imzalandığını belirttiği aktarıldı.

Raporda, “Sayın Müsteşar tarafıma gönderdiği yazısında, ödemelerini yapmayan teknelerle ilgili tutanak tutulmadığına ilaveten Liman içerisinde kaçak olarak barınan küçük balıkçı tekneleri için herhangi bir yaptırım uygulanmadığını, izinsiz ve kaçak olarak Limanda duran tekneler olduğunu tespit ettiklerini ancak bu konuda da hiçbir yaptırım uygulamadıklarını kaydetmiştir. Rutin olarak yapıldığı söylenen denetimlerle ilgili Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından Dairemize herhangi bir belge sunulmamıştır. Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü Girne Antik Liman’a tekne bağlanmasına ilişkin kurallar açıktır. Tüzüğün13’üncü maddesinde belirtildiği gibi bu Tüzüğü turizm işleriyle görevli Bakanlık yani Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yürütür. Ancak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman’da izinsiz ve kaçak olarak duran tekneler konusunda hiçbir yaptırım uygulamadığı, bir başka ifade ile yasa ile belirlenmiş kuralların yerine getirilmesini sağlamak için gereğini yapmadığı kendi Müsteşarlarının beyanı ile sabittir.” denildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Liman’da izinsiz ve kaçak olarak duran tekneler konusunda yasal mevzuatta düzenleme olmasına rağmen hiçbir yaptırım uygulamadığı, yani ilgili yasal mevzuata ve kurallara uygun davranılmasını sağlamak hususunda gereğini yapmadığının Müsteşarlarının beyanı ile sabit olduğunun aktarıldığı raporda, İdare’nin Anayasa ve yasalar yanında, tüzüklere, yönetmeliklere ve diğer düzenleyici işlemlere de uygun davranma yükümlülüğü hatırlatılarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın açıkça bu ilkeye aykırı hareket ettiği belirtildi.