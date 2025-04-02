Politis gazetesi “Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) Merkezde Olacağı İlk Görüşme- GYÖ’ler Gündemin Üst Sıralarında” başlıklı haberinde Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) bugünkü liderler görüşmesinin gündeminin üst sıralarında olacağını yazdı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de gerçekleştirilen beş taraflı görüşme çerçevesinde mutabık kalındığı üzere GYÖ’lerin önümüzdeki dönemde ilerletilmesi gerektiğini yazan gazete, devamla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün söylediklerine yer verdi.

Gazete Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada söylediklerine dayanarak, liderlerin Cenevre’nin ardından bugün yapacakları ilk görüşmelerinde, BM Genel Sekreteri'ne karşı bir taahhütte bulundukları ve üzerinde anlaşmaya varılan alanlardaki olası GYÖ’lerin ele alınacağını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında büyük hedefin temmuz ayı sonunda gerçekleştirilecek bir sonraki beş taraflı görüşmenin, her daim üzerinde mutabakata varılan çerçeveye dayalı olarak müzakerelerin yeniden başlamasına yol açması olduğunu da dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının GYÖ’lerle ilgili açıklamasını da yorumlayan Hristodulidis, benzer açıklamaların Cenevre öncesinde de yapıldığını ve bugünkü görüşmeye tek bir hedefle gittiklerini ifade etti.

Hristodulidis, görüşmeye Kıbrıs sorununun üzerinde mutabakata varılmış bir çerçevede, AB ilkeleri ve değerleri temelinde çözülmesi hedefine hizmet eden sonuçlar ortaya çıkması hedefiyle gittiklerini belirtti.

Hristodulidis açıklamasında Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili beş taraflı konferans başlamadan önce AB tarafından katalizör niteliğinde bir müdahalede bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Sonuçlar Ortaya Çıkması İsteniyor- Hristodulidis ile Tatar’ın Cenevre’nin Ardından Bugünkü İlk Görüşmeleriyle İlgili Beklentiler Düşük”, Alithia’da “Kolay GYÖ’lerle İlgili Görüşme”, Haravgi’de ise “Hristodulidis ile Tatar Bugün Belirli Bir Gündem Olmadan Görüşüyor” başlığıyla yer aldı.