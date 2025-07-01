Fileleftheros gazetesi, bazı küçükbaş hayvan üerticilerinin son dönemde yüksek kar sağladığı için hayvanlarını Libya başta olmak üzere yurt dışı ülkelere satma eğilimi gösterdiklerini, önümüzdeki günlerde bin 500 küçükbaş hayvanın gemi yoluyla Libya’ya satılacağını yazdı.

Hayvancıların satışlarda, hayvan başına 500 Euro’lara ulaşan gelir elde edebildiklerini belirten gazete, Rum Veteriner Dairesi’nin kontrolleri sonrasında onaylanan bin 500 hayvanın süt üretimi listesinde yer almamalarına karşın, hayvan sayısındaki azalmanın hissedilir olduğu ve endişelere yol açtığını savundu.