Damdelen Petrol U 16 Kadın Ligi dün gece başlarken, U 18 Erkekler Ligi’nde de tek maç oynandı. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U 16 Kadın Ligi maçında Levent, Fast Break karşısında zorlanmadan 82-26 galip geldi. U 18 Erkekler Ligi A Grubu 5.hafta karşılaşmasında Soyer Aksu, Base Basketbol karşısında 45-39 kazandı ve üçüncü galibiyete ulaşarak haftayı 8 puanla ikinci sırada bitirdi. Base Basketbol ise 7 puanla 5.sırada kaldı.