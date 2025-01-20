Adanın en prestijli otellerinden Les Ambassadeurs Otel, geçtiğimiz akşam Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso’yu ağırladı.



Başarılı sanatçı, enerjisi ve büyüleyici performansıyla hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı.



Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şıklığı ile göz dolduran Melek Mosso, sahne performansı, güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Mosso, konser boyunca duygusal şarkılardan hareketli parçalara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere hem duygu dolu anlar hem de coşkulu bir eğlence sundu.



