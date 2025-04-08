Lapta’da bir işletmenin kullanımında bulunan plajda, 72 yaşındaki Pauline Ann Chowns, denizde yüzdüğü sırada hayatını kaybetti. Chowns’ın ölüm sebebinin suda boğulma olduğu bildirilirken, cankurtaran bulundurmayan işletme yetkilisine de yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.30’da meydana gelen olayda Pauline Ann Chowns, denizde yüzdüğü sırada deniz içerisinde hareketsiz olarak tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Chowns’un yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği ve vücudunda da darp veya cebir izine rastlanmadığı tespit edildi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “suda boğulma ve asfiksi” sonucu olduğu belirtildi.

Yaşanan ölüm olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, plajda cankurtaran görevlisi bulundurmadığından dolayı işletme yetkilisi E.Ö.(E-49) aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Polisin soruşturması sürüyor.