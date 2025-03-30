Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de küme düşecek takımları belirleyecek olan play-out 1. Maçları dün oynandı.

Kırmızı Grup’ta ligi 9. Sırada bitiren Pile takımı ile Beyaz Grup’ta ligi 8. sırada bitiren Amara Gaziveren’in eşleştiği play-out maçlarının ilki dün Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynandı.

Orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı maçın ilk devresinde baskılı oynayan Gaziveren bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, ikinci devrede oyuna ortak olan Pile baskı kurmak istese de pozisyon üretemedi.

İki takımında gayretlerinin gol getirmediği ilk maç 0 – 0 tamamlandı.

Haftaya 5 Nisan Cumartesi günü Gaziveren Sahası’nda oynanacak olan 2. maçta galip gelen takım ligde kalacak, yenilen ise BTM 2. Lige düşecek.