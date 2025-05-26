Erenköy’de yaşanan okul otobüsü kazasında yaralanan öğrencilerin Lefkoşa’da yapmak istediği eylemin polis tarafından engellendiğini ileri süren, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan ortak açıklamada, "öğrencilerin anayasal hakkı olan eylemin engellenmesinin kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

"Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, toplumun susturulmasına ve yaşanan ihmallerin üzerinin örtülmesine" izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, “İnsanca bir yaşam için, nitelikli, bilimsel laik kamusal eğitim için, tüm suçluların hesap vereceği temiz bir toplum için, varlığımız, geleceğimiz için susmayacağız, durmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz.” denildi.

Otobüs kazasının, "yıllardır süregelen ihmal, denetimsizlik ve güvenlik eksikliğinin" bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, yaşananların birincil sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, çocukların, ailelerin ve toplumun sesine kulak verilmesi, çocukların güvenli şekilde taşınması, sağlıklı, güvenli okullarda nitelikli, bilimsel kamusal eğitim almalarının sağlanması gerektiği belirtildi.