KTGB tarafından yapılan yazılı açıklamada günümüzde dijital medyanın, demokrasi, şeffaflık ve katılım için benzersiz fırsatlar sunarken; dezenformasyon, yanlış bilgi ve zararlı bilgi gibi tehditlerin de hızla yayılmasına zemin hazırladığı belirtildi.

Bu durumun yalnızca bilgi düzenini bozmakla kalmadığı, çatışmalı toplumlar arasındaki sınırları da derinleştirerek, demokrasiyi ve insan haklarını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, KKTC’de son dönemlerde artan yanlış ve yanıltıcı bilgi akışının doğrulama mekanizmalarının ve medya okuryazarlığı eğitimlerinin eksikliğini de gözler önüne serdiği vurgulandı.

Bu ihtiyaca yanıt olarak KTGB’nin, toplumda eleştirel medya okuryazarlığını teşvik etmeyi ve dezenformasyonla mücadele bilincini artırmayı hedefleyen bir dizi sosyal medya kampanyası ve eğitim programı başlattığı ifade edilen açıklamada, projenin temel amaçları şöyle sıralandı:

“ Sosyal medya kampanyaları düzenleyerek toplumu medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda bilinçlendirmek, eleştirel düşünmeyi teşvik etmek. Belediyeler ve üniversitelerle iş birliğinde düzenlenecek eğitim programları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve sendika üyelerine medya okuryazarlığı eğitimi sunmak.”

KTGB’nin tüm medya profesyonellerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve halkı dezenformasyona karşı ortak mücadeleye davet ettiği açıklamada, projenin kamuspotu linki ve üst metin yazısının “Medyada her gördüğüne, her duyduğuna hemen inanma, hemen paylaşma. Neden mi? Çünkü bir tek yanlış bilgi, bir hayatı ya da toplumu mahvedebilir” olduğu belirtildi.