Panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem GÜVENİR’in Oturum Başkanlığında yapılmış olup, KSTU Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nilgün Sarp’ın sunmuş olduğu “21.Yüzyılda Özel Eğitime Bakış”, Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman’ın sunmmuş olduğu “KKTC’de Özel Eğitim Konusundaki Farkındalığı Nasıl Artırmalıyız? KSTU Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hatice Yalçın’ın sunmuş olduğu “Özel Eğitim Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Desteklenmesi” ve Montessori Okulları Sahibi ve Yöneticisi Sn. Hatice Düzgün’ün sunmuş olduğu “KKTC’de Montessori Okulları’nda Kaynaştırma Uygulamaları” başlıklı konuların yararlı sunumları sayesinde Özel Eğitimde Farkındalık, Kaynaştırma ve Aile Desteklerinin önemine dikkat çekildi.