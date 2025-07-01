Birinci Lig’in batı bölgesi takımlarından Atoll Kozanköy iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BTM 2. Lig’de ikinci devre başlıyor
BTM 2. Lig’de ikinci devre başlıyor
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Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez oynadığı Birinci Ligde play-offlarda oynama başarısı göstererek dikkat çeken Kozanköy takımının defanstaki bel kemikleri TC’li Azat Karimov ile Bayram Arıkhan yeni sezonda da Kozanköy formasıyla mücadele edecekler.

Bayram Arıkhan

A.Kozanköy yönetiminin sol bek Bayram Arıkhan ve libero Azat Karimov ile ayrı ayrı yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağlanarak yeni sezon için el sıkışıldı.