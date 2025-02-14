Türkiye’nin Kırşehir ilinde düzenlenen 2025 Okullar Arası Genç A Serbest Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında KKTC’yi temsil eden güreşçiler önemli başarılar elde etti.

80 kg kategorisinde mücadele eden Yahya Doğan, üstün performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Berk Furkan Köklü ve Talha Başaran ise üçüncülük-beşincilik maçlarında rakiplerine yenilerek beşinci sırada yer aldı.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’dan alınan bilgiye göre, Grekoromen stilinde repesaj müsabakaları yapılacak. Bu müsabakalarda KKTC’li üç güreşçi madalya mücadelesi verecek.

KKTC’li sporcuların sergilediği üstün performans, güreş camiasında büyük takdir toplarken, gözler Grekoromen stildeki karşılaşmalara çevrildi.