Gümrük Dairesi'nin bunun sonucunda yolcuların beraberlerindeki nakit paralarla Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına izin verdiğini yazan Politis gazetesi, Gümrük Dairesi sözcüsünün, Meclis Kurumlar Komitesi toplantısında dün bu açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta Rum kesimindeki kumarhaneler için de aynı prosedürün izlendiğini dile getiren Gümrük Dairesi sözcüsü, ilgili mevzuata göre tasarrufunda 10 bin eurodan fazla nakit para taşıyan yabancı uyruklu bir kişinin Güney Kıbrıs’a girişi esnasında bunu beyan etmek ve parayı nerede kullanacağını izah etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Şahsın bu parayı Rum kesimi veya KKTC’deki bir kumarhanede kullanacağını beyan ettiğini de ifade eden Gümrük Dairesi sözcüsü, şahsın ülkeden ayrılacağı esnada ise beraberinde 10 bin eurodan fazla nakit para olması durumunda bunu nereden ve Güney Kıbrıs veya KKTC’deki bir kumarhaneden mi kazanıldığını gümrüğe beyan etmekle yükümlü olduğuna işaret etti.

Rum tarafındaki Gümrük Dairesi'nin kumarhanelerin, şahısların tasarrufundaki nakit paraların kumarhanelerindeki şans oyunlarından kazanıldığını teyit eden belgelerini kabul ettiğini kaydeden gazete, bu belgeleri elden teslim alan gümrük memurlarının söz konusu şahısların beraberlerindeki nakit paralarla ülkeden ayrılmalarına izin verdiklerini belirtti.

Meclisin kara para aklanmasıyla mücadeleyi hedefleyen ek bir tedbir olarak geçen aralık ayında tüm alışverişlerde geçerli olmak üzere 10 bin euro üzerinde nakit para ödenmesini yasaklayan bir yasa oyladığını da anımsatan gazete, bu kısıtlamanın 2027 yılının temmuz ayından itibaren AB’nin tümünde geçerli olacağını ifade etti.

Meclis Kurumlar Komitesi'nin dünkü toplantısında DİSİ, DİKO ve DİPA’nın kumarhanelerin 10 bin euro nakit para limitinden hariç tutulmasına dair önerisinin de incelendiğini yazan gazete, söz konusu partilerin bu kısıtlamanın yurt dışındaki ve KKTC’deki kumarhanelerde geçerli olmadığına dair bir argümana sahip olduklarını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerde ayda yaklaşık 32 milyon euro nakit parayla oyun oynandığını da ekledi.