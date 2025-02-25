Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Cuma akşamı prömiyer yapacak olan oyun, her cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 16 yaş sınırı olan oyun için biletler, www.gisekibris.com adresinden ve oyun günü kapıdan temin edilebilecek.

Frances Poet’in yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği oyunda; Birce Birsel Çağlar, Ulaş Öğüç, Özlem Özkaram, Hüseyin Kombaycı rol alıyor.

Oyunun çevirisi Servet Aybar’a, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender’e, afiş ve broşür tasarımı Naz Atun’a, fotoğraf ve video Uğurcan Bayraktaroğlu’na, özgün müzik Fatih Çiçekli’ye ait.

Kostüm uygulamada Gülsen Dünki ve Emine Çetinkaya, dekor uygulamada Mehmet Isırgan ve Yalçın Arıcı, ışık uygulamada Mustafa Kıral ve Günel Hamis, efekt uygulamada Fatih Çiçekli bulunurken; sahne teknisyeni Günel Hamis, Melik Bektaş, Keziban Akşit, Uğurcan Bayraktaroğlu, Ali Keçecioğlu, turne amiri Mehmet Samer ve reji asistanı olarak Pınar İnandım görev alıyor.