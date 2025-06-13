KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sidar Özdemir mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, Polis, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Giriş-Çıkış dökümü almaya gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 21 Kasım 2024 tarihinden beri 202 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.