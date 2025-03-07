Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven yaptığı açıklamada, ülkede kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri yaşandığını belirterek, milletvekillerine çağrı yaptı ve seçim yasaklarından önce ormanların kurtulması için bütçe ayrılmasını talep etti.

Ormanlarda yaşanan felaketin nedeninin çam kese böceğine karşı etkili bir mücadele yapılmaması olduğunu kaydeden İlseven, "Büyük para ve emekle oluşturulan ormanlar tedbirsizlik ve ihmal sonucunda heba olmuş gitmiştir. Kuruyan orman alanlarının tekrar ağaçlandırılması ilaçlama maliyetinin kat kat üzerinde bir bütçe gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un etkin mücadele yapılacağı sözü vererek yalan söylediğini öne süren İlseven, “Bu aşamadan sonra yapması gereken tek şey halktan özür dileyerek istifa etmelidir.” ifadelerine yer verdi.

İlseven açıklamasında, “Havadan biyolojik mücadeleyi uygulamamakta direnen dönemin bakanları, müsteşarları ve müdürleri görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmakla suç işlemişler, devleti maddi ve manevi zararlara uğratmışlardır. Bu konu ile ilgili Sayıştay ve Hukuk Dairesi’ni göreve davet ediyoruz.” dedi.

Orman Dairesi’nin böcek yoğunluğu tespiti ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucu, toplam 30 bin hektar kızılçam orman alanının 15 bin hektarının enfekte olduğunu açıklayan İlseven, bu yoğunluktaki böceklerin evlere girdiğini, insanlarda ve hayvanlarda alerji, astım, lenf bezleri şişliğine sebep olarak komalık durumlar yarattığını kaydetti.