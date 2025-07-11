Karadeniz Kültür Derneği Basın Sözcüsü Zeki Saraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin toplumun temel değerlerini tehdit ettiği, özellikle gençleri hedef alan tehlikenin sadece bireysel sağlığı değil; aile yapısını, sosyal düzeni ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini de ciddi biçimde sarstığı kaydedildi.

"Kültürümüzü, gençliğimizi ve toplumsal değerlerimizi tehdit eden bu sorun karşısında, hep birlikte sesimizi yükseltmeli; kurumlar, aileler ve bireyler olarak el ele vermeliyiz.” denilen açıklamada hükümetin uyuşturucuyla mücadele konusunda aldığı kararlara da destek belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece devletin değil, toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, mücadele kapsamında derneğin gençleri sanatla, kültürle, sporla buluşturmaya devam edeceği, onlara destek olacağı belirtildi. Açıklamada Karadeniz Kültür Derneği'nin uyuşturucuyla mücadele konusunda diğer derneklerle iş birliğine ve kamuoyunu bilinçlendirmeye hazır olduğu da ifade edildi.