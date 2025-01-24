Gazze Şeridi'ndeki hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Anlaşmanın ilk gününde, İsrail'in engellemeleri nedeniyle kuzeybatıdaki Zikim Sınır Kapısı'ndan sadece 84 tırın girebildiğini ve bunların arasında yakıt, gaz ve barınma malzemesinin bulunmadığını söyleyen yetkili, İsrail'in saldırıları neticesinde yolların engebeli hale geldiği gerekçesiyle kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısının kapalı kaldığını vurguladı.

Ateşkesin ikinci gününde ise Gazze Şeridi'nin kuzeyine 63'ü Zikim, 194'ü Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 257 tırın girdiğini aktaran yetkili, giren malzemeler arasında 216 çadır ve branda yüklü 13 tır olduğunu, gelen tırlarda yine yakıt ve gaz bulunmadığını dile getirdi.

Yetkili, üçüncü gün ise 117'si Zikim, 162'si ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 279 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş yaptığını ve bu tırlarda da yine yakıt, gaz veya barınma malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunmadığını vurguladı.

Filistinli yetkili, dördüncü güne rastlayan 22 Ocak Çarşamba günü de 77'si Zikim, 164'ü ise ise Beyt Hanun Sınır Kapısından olmak üzere 241 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiğini, başka herhangi bir malzemenin girdiğine dair kayıt bulunmadığını belirtti.

Anlaşmaya göre, günlük 300 yardım tırının Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesi öngörülüyor. Bu da İsrail'in engelleri nedeniyle bu maddenin uygulanmasının engellendiğini ve giriş yapması gereken tır sayısının azaldığını gösteriyor.