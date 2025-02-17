İskele’de bir apartmanın yedinci katındaki dairede yangın çıktı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangının, yemek masası üzerinde unutulan mumun masa örtüsünü tutuşturması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çeşitli mobilyalar ve beyaz eşyalar zarar gördü. Ayrıca, çıkan ısı ve duman nedeniyle balkon kapısının camı kırılırken, evin duvarları is içinde kaldı.

Yangın sırasında evde bulunan dört köpek ile iki kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hayvanlar ev sahibine teslim edilerek veterinere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.