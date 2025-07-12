Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik ziyaret kapsamında dün KKTC'ye geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Lefkoşa Concorde Tower’da “Fiber Dönüşüm Protokolü” imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber optik altyapısını geliştirmek ve fiber kablolar üzerinden sunulan hizmetleri hanelere ve işletmelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilecek proje için protokole, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Protokol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda imzalandı.

Protokolle ülkemizin her noktasına yüksek hızlı internet altyapısı kurulacak.

Yaklaşık 100 milyon doların üzerinde yatırımla ve yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek projenin 12 ayda tamamlanması öngörülüyor. Proje, Türk Telekom tarafından Telekomünikasyon Dairesi iş birliğiyle yürütülecek ve bu kapsamda iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

İmza töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal birer konuşma yaptı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, projeyi Türk Telekom’a emanet eden yetkililere teşekkür etti.

Talimatı aldıkları günden itibaren KKTC Başbakanlığı, ilgili bakanlıklar ve yetkili otoritelerle uyum içinde proje fizibilitelerini yaptıklarını, yol haritası ve zaman planlamasını hazırladıklarını söyleyen Önal, “Telekomünikasyon Dairesi ile yapacağımız protokolle ilk kazmayı vurmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Bir yıl içerisinde KKTC’deki 150 bin hanenin yüksek hızlı, Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına kavuşacağını kaydeden Önal, proje için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını ve adada hizmet veren tüm işletmeciler ile bu alandaki paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı “Fiber Dönüşüm Protokolü”nün ülkeyi “Dijital Ada ve Bilişim Adası” vizyonuna taşıyacağını belirterek, projenin bir yıl içinde geniş bir kesime evden eve fiber optik erişim sağlayacağını söyledi.

Üstel, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projenin ülke ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

“Tarihi bir projeye imza atıyoruz” diyen Üstel, “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyada dijital ada ve bilişim adası olarak anılacak. Turizmden eğitime, yazılımdan diğer sektörlere kadar her alanda modern ve vizyoner bir altyapıya kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.

Projenin yalnızca bir altyapı yatırımı değil, Kuzey Kıbrıs’ın küresel rekabet gücünü artıracak bir dijital dönüşüm hamlesi olduğunu vurgulayan Üstel, şu örnekleri verdi:

Hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını belirten Üstel, “Koalisyon ortaklarımızla halkımıza bir söz verdik; halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer hayata geçireceğiz.” ifadesini kullandı.

Üstel “Yapamayacaksınız dedikleri her şeyi birer birer hayata geçirdik. Biz az konuşup çok iş yapacağız dedik. 4.5G’ye geçtik, teşekkür aldık. Evden eve fiber optik için de protokolü imzalıyoruz. Bunu tüm paydaşlarla istişare ederek, kimseyi mağdur etmeden yapıyoruz.” dedi.