Politis gazetesi, “İklimsel Değişiklikle İlgili Endişeler Kırmızıya Döndü… Eurobarometre’ye Göre yüzde 59’luk Kesim Tehdit Altında Olduğunu Hissediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Eurobarometre’nin 18 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği iklim değişikliğiyle ilgili araştırma sonuçlarına yer verdi.

Gazete, Kıbrıs’ın artan sıcaklık seviyesi, oldukça kurak geçen dönemler ve yağışların azalmasıyla mücadele ettiğini ve bu durumun yarattığı tehlikeler konusunda farkındalık oluştuğunu yazdı.

Eurobarometre’ye göre, Rumların yüzde 77’si hükümetlerin, yüzde 65’i de Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında inisiyatif almasını beklerken, yüzde 67’si de bu konuda bireysel faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.