Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda 2. hafta maçında 6. Grupta Yedikonuk SK, Tatlısu Seracılar GSK’yı konuk etti.
Emre Genç Stadında oynanan Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar GSK maçını Şahin Coşkun yönett. Oldukça gergin geçen, tribün olaylarının damga vurduğu maçta gösterilen 4 kırmızı kartın, 3’ü Yedkonuk’a, bir ise Tatlısu Seracılar’a gösterildi.
Çekişmeli geçen ilk devre İbrahim Çelik ve Hasan Aktaş’ın karşılıklı kafa golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı. İkinci devrede 65. dakikada Yedikonuk yedek kulübesinden Burak Can Yılmaz kırmızı kart gördü. 70’te Cem Kaygısız, Tatlısu Seracılar’ı yeniden öne geçirdi. 1 – 2
75’te Yedkonuk’tan Hasan Aktaş, Tatlısu Seracılar’dan ise Cem Kaygısız kırmızı kart görünce 2 takım da 10’ar kişi kaldı.
86’da Eren Değirmenci maçın skorunu 2 – 2 belirleyen golü atarken, aynı dakikada Yedikonuk yedek kulübesinden Özcan Yastı kırmızı kart gördü.
(Foto: Richard Beale)