Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda 2. hafta maçında 6. Grupta Yedikonuk SK, Tatlısu Seracılar GSK’yı konuk etti.

Digitürk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 2. hafta maç sonuçları
Digitürk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 2. hafta maç sonuçları
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Emre Genç Stadında oynanan Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar GSK maçını Şahin Coşkun yönett. Oldukça gergin geçen, tribün olaylarının damga vurduğu maçta gösterilen 4 kırmızı kartın, 3’ü Yedkonuk’a, bir ise Tatlısu Seracılar’a gösterildi.

Çekişmeli geçen ilk devre İbrahim Çelik ve Hasan Aktaş’ın karşılıklı kafa golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı. İkinci devrede 65. dakikada Yedikonuk yedek kulübesinden Burak Can Yılmaz kırmızı kart gördü. 70’te Cem Kaygısız, Tatlısu Seracılar’ı yeniden öne geçirdi. 1 – 2

75’te Yedkonuk’tan Hasan Aktaş, Tatlısu Seracılar’dan ise Cem Kaygısız kırmızı kart görünce 2 takım da 10’ar kişi kaldı.

86’da Eren Değirmenci maçın skorunu 2 – 2 belirleyen golü atarken, aynı dakikada Yedikonuk yedek kulübesinden Özcan Yastı kırmızı kart gördü.

(Foto: Richard Beale)