-Eylem

“Bilimsel Eğitim, Laik ve Çağdaş Yaşamdan Vazgeçmeyecek, Yasaklarınıza Esir Olmayacağız” yazılı pankartın açıldığı eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin, Disiplin Tüzüğüne karşı mücadelelerini tüm kesinti, baskı ve tehditleri göze alarak sürdürdüğünü ifade etti. Eylem, hükümetin, grevi yasaklayarak mücadeleyi engellemeye çalıştığını belirtti.

Öğretmenler ve sendikaların, bilimsel, laik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğini kaydeden Eylem, “Yasaklarınız bizi yıldırmayacaktır. Susmayacağız, durmayacağız” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, son 50 yıldır ülkedeki hükümetlerin halkın yararına hareket etmediğini kaydetti.

Cehalete, dayatmalara ve adaletsizliklere karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Maviş, “Özgür düşünceye, eşitliğe ve laikliğe yönelen tehditlerin en büyük kaynağı cehalettir” diyerek, cehaletin şiddet kültürünün sonucu olduğunu söyledi.

Bu zihniyetin sosyal medyada, ekranlarda kendilerini hedef gösterdiğini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilkelerine hakaret ettiğini savunan Maviş, “Biz bu cehaletten korkmuyoruz. Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği laiklik hedefinden vazgeçmeyiz” dedi.

Maviş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu tüzüğe, kız çocuklarımız dini baskılarla eğitimden kopmasın diye, çocuk yaşta evlilikler ve çok eşlilik gibi uygulamalar normalleşmesin diye, kadınlar toplum içinde özgürce var olabilsin diye, karma eğitim sistemi güçlensin ve özgür bireyler yetişsin diye, bilimsel ve laik eğitimi savunmaya devam edelim diye karşı çıkıyoruz.”

Bu mücadelenin, yalnızca bugünün değil geleceğin, çocukların ve toplumun çağdaş kimliğinin mücadelesi olduğunu dile getiren Maviş, dinin siyasetle iç içe geçirilerek, bireysel inancın ötesinde bir baskı aracına dönüştüğünü iddia etti.

Halkın bunu açık bir şekilde gördüğünü ve vatandaşların, sandık kurulduğunda bunun hesabını soracağını kaydeden Maviş, şunları belirtti:

“Kıbrıs Türk toplumu, Atatürk’ün çağdaşlık, laiklik ve eşit yurttaşlık ilkelerine bağlı kalacaktır. Çocuklarımızın geleceğini, kadınların özgürlüğünü ve eğitimin bilimselliğini savunmaya devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız, geri adım atmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız.”

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, temelde iki noktaya saldırıldığını belirterek, bunları kadın ve eğitim olarak sıraladı. Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni düzenlemeyle Fizik dersini dahi bu yıl yarı saate düşürdüğünü ifade etti.

Ülkede basit bir tüzük meselesi olmadığını kaydeden Gökçebel, kız ve erkek çocuklarını bir araya getiren karma eğitimin bitirilmek istendiğini savundu.

Örgütlü cehaleti yaratmak için eğitimi ve kadını hedef alan bu anlayışın özgürlükler üzerinden ilerlemeye çalıştığını belirten Gökçebel, “Buna alet olanlar da bize özgürlük satmaya çalışıyor. Dikkatli olalım” dedi.