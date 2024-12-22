Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzaladığı protokoller ile uluslararası iş birliği ağını güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite rektörlerinin katılımı ile düzenlenen protokol töreninde Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesindeki KKTC Engelsiz Bilişim Platformu öncülüğünde düzenlenen “Engelsiz Bilişim Günleri” kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye ve KKTC yükseköğretimini güçlendirecek akademik iş birliği protokolü imzalayarak, uzun yıllardır devam eden güç birliklerini tazeledi.

İmza töreninde Prof. Dr. Rana Kibar’a Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emine Ay eşlik ederken, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a üniversitenin Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansevereşlik etti.

Eğitim programları geliştirilerek, kültürel etkileşim ve sosyal dayanışma desteklenecek!

Üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak olan protokol, akademik, kültürel ve sosyal iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler hayata geçirilecek. Ayrıca, üniversiteler arasında ortak eğitim programları geliştirilerek, kültürel etkileşim ve sosyal dayanışma da desteklenecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Uzun süredir devam eden güçlü iş birliğimiz, sürdürülebilir bir noktaya taşındı.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın yalnızca akademik alanla sınırlı kalmayıp, bilimsel iş birlikleri, proje odaklı çalışmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi birçok önemli konuyu kapsadığını vurguladı.Prof. Dr. Şanlıdağ,“Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile uzun yıllara dayanan uyumlu bir iş birliğimiz var. Bu güçlü ilişkiler, bugün sürdürülebilir bir noktaya taşınmış bulunuyor” dedi. Engelsiz Bilişim Günleri gibi farkındalık oluşturan etkinliklerin önemine de değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu tür etkinlikler vesilesiyle bir araya gelerek, sorunları yaşayan bireylerin sesi olmaya ve onların yaşadıkları zorlukları daha güçlü bir şekilde dile getirmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Rana Kibar: “Protokolün, her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum!”

KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi RektörüProf. Dr. Rana Kibar, “Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğinin bu kadar uzun süredir devam ediyor olması, üniversitelerimiz arasındaki güçlü uyumun da bir göstergesi. Elde edilen olumlu sonuçlar, bu çabaların ne denli verimli olduğunu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

İmzaladıkları protokolle, Yakın Doğu Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye de aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Rana Kibar, “Protokolün, her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlikte daha pek çok başarılı projelere imza atmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.