Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak, Hristodulidis ile Orpo’nun iki tarafın heyetleriyle yaptıkları genişletilmiş görüşmede, Hristodulidis’in AB’nin stratejik özerkliği, rekabet gücü ve dayanıklılığının güçlendirilmesine odaklanarak, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısındaki temel öncelikleri ortaya koyduğunu belirtti.

Letimbiotis, ikili ilişkilerle ilgili olarak ise iki ülke arasındaki çok aşamalı iş birliği ile sürekli ilerlemenin teyit edildiğini ifade etti. Finlandiyalı ilk BM Barış Gücü askerlerinin Kıbrıs’a gelmelerinin 60’ıncı yılı dolayısıyla 2024 yılında yapılan etkinliklere de atıfta bulunan Letimbiotis, bunun iki halk arasındaki tarihi dostluk bağlarının yanı sıra dayanışmayı teyit ettiğini savundu.

Görüşmeler çerçevesinde, ikili bir anlaşma çerçevesinde Rum liman ve deniz polisinin ihtiyaçları için Finlandiyalı bir şirket tarafından Güney Kıbrıs’a kısa süre önce on hızlı devriye botu teslim edilmesinin önemine değinildiği de kaydedildi.

Öte yandan Hristodulidis’in Finlandiya’ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Johannes Hahn’ın AB tarafından özel temsilci olarak atanmasına atıfta bulunduğunu da kaydeden gazete, Letimbiotis’in yaptığı açıklamada, bunun süreçte Avrupa rolünün güçlendirilmesinde olumlu adım teşkil eden bir gelişme olduğunu söylediğini yazdı.

Hristodulidis’in Finlandiya Başbakanı Orpo’yu son gelişmelerle müzakerelerin yeniden başlaması için harcanan yoğun çabalar konusunda bilgilendirdiği de belirtildi.