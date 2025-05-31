BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Genel Sekreter tarafından düzenlenecek bir sonraki toplantıdan önce Kıbrıs’a yeniden gelmeyi planladığını açıkladı.

Holguin, yazılı açıklamasında, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen gayriresmi geniş kapsamlı toplantının ardından Kıbrıs’a döndüğünü hatırlattı.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Holguin, liderlerin uygulanabilir olduğunu düşündükleri somut girişimlerde ilerleme kaydetme isteği gösterdiğini aktardı. Ayrıca, mülkiyet sorunu ve Ada’daki diğer gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Holguin, "Temmuz ayındaki gayriresmi geniş kapsamlı toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmasının önünü, gerçek bir güven inşa ederek açabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Üçlü formatta yürütülen görüşmelerde, tarafların temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelau ile, kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Holguin, bu görüşmelerin güven ortamı oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Kıbrıslıların hayatlarını etkileyen sorunlara ortak ve uygulanabilir çözümler bulmayı amaçladığını" belirten Holguin, liderlerin Cenevre toplantısındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına destek sunduğunu ifade ederek, diyaloğu teşvik etmek ve tarafları birbirine yakınlaştırmak için Adaya geldiğini aktardı.

Gençlik Teknik Komitesi üyelerinin çalışmaları hakkında olumlu konuşan Holguin, gençlerin Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarına katkı sunabilecek büyük potansiyeli olduğunu belirtti.

Çevre ve Kültürel Miras Teknik Komiteleriyle de görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Holguin, mezarlık restorasyonu gibi projelerin hem tarihi hem manevi önemine dikkat çekti.

"Ortak zorlukların ele alınması ve tüm Kıbrıslıların yararına yeni fırsatların belirlenmesi için iş birliklerine devam edilmesi gerektiğini" ifade eden Holguin, Ticaret Odaları başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin bunun iyi bir örneği olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in uzlaşıyla ilerleme kararlılığına bağlı kaldığını belirten Holguin, Genel Sekreter tarafından düzenlenecek bir sonraki gayriresmi toplantıdan önce Kıbrıs’ı tekrar ziyaret etmeyi planladığını vurguladı.