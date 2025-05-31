Fileleftheros “Dikkatler Garantörlerle Randevusunda” başlıklı haberinde Holguin’in pazartesi günü Ankara’da yapacağı görüşmenin Kıbrıs sorunundaki görüntüyü netleştireceği” yorumunu yaptı.

Holguin’in pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini hatırlatan gazete “Fidan’ın aktaracaklarının, temmuzda New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş konferanstaki ilerleme olasılıklarını büyük ölçüde belirleyeceğini” yazdı.

Holguin’in daha sonra Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşmek üzere Atina’ya, daha sonra da Londra ve Brüksel’e gideceği ancak “Brüksel öncesinde Kıbrıs’ta bir temas turu daha gerçekleştirebileceği” kaydedildi.

Gazete Holguin’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir kez daha görüştüğünü ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Hristodulidis ile temmuzdaki görüşmeyi ve bu görüşmeden çıkması umut edilen bütün sonuçları ele aldıklarını belirterek, “İlerleme kaydedilmesi BM’nin değil, liderlerin taahhüdüdür. Bunun için sıkı çalışıyoruz.” sözünü öne çıkardı.

Politis “Sorumluluğun Ağırlığı İki Liderde” başlıklı haberinde, Holguin’in Kıbrıs’taki temaslarından “yetersiz” sonuçlar çıktığını ancak bunun kendisini korkutmadığını, gerek kişilerin gündelik hayatıyla ilgili konularda gerekse yeni beşli görüşme konularında temmuz ayında altın kesit bulunabileceğine inandığını yazdı.