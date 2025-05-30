Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde Holguin’in Hristodulidis’le görüşmesinin akabinde ise Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum müzakereci Menelaos Menelau'yla bir araya geleceğini yazdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün yaptığı açıklamada BM ile Rum hükümetinin ortak hedefinin Temmuz’da gerçekleştirilecek çok taraflı toplantıda özlü bir görüşme yapılmasına izin verecek uygun şartların oluşturulması ve olumlu bir ortamın yaratılması olduğunu dile getirdi.

Dün RİK televizyonuna açıklamada bulunan Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, doğru argümanlar ortaya koyması, son iki yıldır inisiyatifler üstlenilmesi aynı zamanda AB faktörüyle birlikte temmuz ayındaki çok taraflı toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlaması için başlangıç noktası teşkil edeceğini de savundu.

Diğer taraftan uluslararası toplumun tamamının desteklediği çerçeveden uzaklaşanın Türkiye ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu iddia eden Letimbiotis, özlü görüşme yapılması ve müzakerelerin yeniden başlaması sürecine yeniden girmeleri için şu an bekledikleri şeyin "doğru gidişata yönelim" olduğunu belirtti.

Letimbiotis, müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte "Kıbrıs sorununun çözümüne çok yakın olacaklarını" ve Kıbrıs sorununun çözümünün tüm Kıbrıslıların, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin, bölgenin ve uluslararası ortaklarının yararına olacağını sözlerine ekledi.

-Tatar’ın açıklaması Rum basınında

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Holguin’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklama, Fileleftheros’ta “Üçlü Görüşmeye Kapıyı Kapadı- Ersin Tatar Kışkırtıcı- Başkan Hristodulidis’i Güvenilmez Olarak Nitelendirdi”, Haravgi’de “Tatar Hristodulidis’i Güvenilmez Bir Muhatap Olarak Nitelendirerek Üçlü Görüşmeyi Reddetti”, Politis’te ise “Tatar’dan Üçlü Görüşmeye Resmen Hayır- Hristodulidis Güvenilmez” başlıklarıyla yer buldu.