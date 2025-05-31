Girne’de uyuşturucu baskınında yakalanan ve derinleşen soruşturmada Sakarya Sapanca’da konaklamak isteyen tatilcileri tuzağa düşürdüğü tespit edilen Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci aleyhindeki soruşturma derinleşti. Narkotik polisi zanlıları Mali Şube’ye teslim ederken, soruşturma sürecinde polisin tahkikatını engellemek için zanlıdan alınan notların dışarı sızdırılmasına ilişkin Mali Şube’de görevli polis ekipleri soruşturma içinde soruşturma başlattı.

Zanlı 1’in yazdığı notlar doğrultusunda tüm sosyal medya hesaplarının kapatıldığına dikkati çeken polis, zanlıların hesaplarında 6 Milyon TL’lik hareket tespit etti.

Mali Şube’de görevli polis memuru Afet Olgan, mahkemede verdiği ifadede zanlıların ‘Suç gelirini aklama’, ‘Kanunsuz uyuşturucu madde’, ‘Bilişim sistemleri aracılığı ile dolandırıcılık’, ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçlamaları ile 20 Mayıs tarihinden bu yana tutuklu olduklarını kaydetti.

Polis, zanlı Şamil Bayrakçı’nın tutukluluk süresinde dışarıya not yazarak sosyal medya hesaplarının kapatılma talimatı verdiğini tespit ettiklerini kaydederek avukatlardan da el yazı örneği alınıp soruşturma başlattıklarını söyledi.

Zanlıların hesaplarında da 6 Milyon TL’ye yakın hareket tespit edildiğini kaydeden polis soruşturmanın çok ciddi olduğunu söyledi. Alınması gereken ifadeler ve sorgulanması gereken kişiler olduğuna da dikkati çeken polis, zanlıların 5’er gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini polisin verilen süreyi verimli kullandığını belirterek söz konusu zanlıların soruşturma amaçlı 5 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.