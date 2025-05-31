Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, ülkede tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması konusunda sıkı denetimler yapılması gerektiğini belirterek, ilgili yasanın eksiksiz uygulanması çağrısı yaptı.

Dalkan, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, tütün ve nikotin ürünlerinin kontrolsüz kullanımı ve denetimsizliğin, halk sağlığı üzerinde "yıkıcı etkiler yarattığını" ifade etti.

Son yıllarda piyasaya sürülen aromalı nikotin, e-sigara ve benzeri ürünlerin en az geleneksel sigara kadar zararlı olduğuna dikkat çeken Dalkan, “Ancak ne yazık ki bu bilimsel gerçeklere rağmen, ülkemizde tam anlamıyla bir vurdumduymazlık hakimdir ve her yer duman altıdır” dedi.

Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasası’nın, kâğıt üzerinde kaldığını, uygulanmadığını ve hiçbir yerde denetim yapılmadığını belirten Dalkan, kapalı ve açık alanlarda sigara içilmesine göz yumulduğunu, halk sağlığı hiçe sayılarak, çocuk, genç, yaşlı herkesin zehirlenmesinin sadece izlendiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyerek, görevini kötüye kullandığını ve halkın sağlığını tehlikeye attığını savunan Dalkan, “Devletin en temel görevi toplum sağlığını korumaktır fakat bu görev, ilgisizlik ve bilinçli ihmal nedeniyle yok sayılmaktadır” dedi.

Dalkan, tütün endüstrisinin, özellikle çocukları ve gençleri hedef alarak, aromalı ürünler, dikkat çekici ambalajlar ve sosyal medya üzerinden agresif pazarlama taktikleriyle bağımlılığı körüklediğini kaydetti.

Denetimsizliğin sona ermesi, yasanın eksiksiz uygulanması çağrısında bulunan Birlik Başkanı Dalkan, “Halkın sağlığı sermayenin baskısına, yönetenlerin umursamaz ve beceriksizliğine kurban edilmemelidir. Bu memleket de sağlığı da bizim” ifadelerini kullandı.