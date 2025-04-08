Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Melandra köyü doğumlu olan ve K.Kaymaklı’da yaşamını sürdüren, sevilen Salise Aknur bugün yaşamını yitirdi.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 75 yaşında hayata gözlerini yuman Aknur’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.