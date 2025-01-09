Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA), havaalanı güvenliğiyle uyumlu olmayan 13 maddeyi listeleyen bir uyarı mektubu göndererek, biraz gecikmeli de olsa, denetim sırasında tespit edilen açıkların kapatılması için prosedür başlattığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin “yasadışı eylemlerinden” kaynaklanan uçuş güvenliği konusunun, Rum Meclisi Ulaştırma Komitesi’nde görüşülerek, Sivil Havacılık Dairesi’nin havaalanı güvenliğiyle ilgili konuları idare etmeye ne derece hazır olduğunun ele alınacağını kaydetti.

Sivil Havacılık Dairesi’nin sorumluluğundaki “Kıbrıs Cumhuriyeti” hava sahasının etkin kontrolüne ek olarak, havaalanlarının güvenli bir şekilde işletilmesi için itfaiye gibi diğer hizmetlerin de iş birliği yapması gerektiğinin ifade edildiğini yazan gazete, uçuş güvenliği riskleri konusunun bir süre önce Ulaştırma Komitesi Başkanı Marinos Musiuttas ve Larnaka Milletvekili Hristos Orfanidis tarafından gündeme getirildiğine işaret etti.

Musiuttas’ın, “Kıbrıs hava sahasında uçuş güvenliği için ortaya çıkabilecek sorunlar” başlıklı konuyu gündeme getirdiğini yazan gazete, Orfanidis’in de “Türk yasadışı faaliyetleri ve sözde devlet ve hükümetlerin eylemleri sonucunda Lefkoşa FIR’ında uçuş güvenliğine yönelik riskler”den bahsettiğini kaydetti.

Habere göre Musiuttas, komitenin mevcut durum hakkında gerektiği gibi bilgilendirileceğini ve ihtiyaç duyulan her türlü yardımın sağlanacağını söyledi.

Gazete, Orfanidis’in de 2022 yılının Şubat ayında, dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yazdığı bir mektupta uçuş güvenliği konusunu gündeme getirdiğini ve Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, EUROCONTROL Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak Türk FIR’ının yeniden yapılandırılmasına başladığını bildirdiğini yazdı.

Haberde, Orfanidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e de aynı konuda mektup gönderdiği kaydedildi.