Güney Kıbrıs’taki trafik radarlarından 3 yılda 600 binden fazla ceza yağdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2022’de devreye giren 100’den fazla sabit ve mobilize radarın, 15 Aralık’ 2024'e kadar 615 bin 776 ihlal tespit ettiğini ve sistemin kurulduğu ilk 2 yılda, ölümlü kazalarda ciddi düşüş gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, bu yıl ise, Meclis’te trafik cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemeler ve bunlara yönelik itirazların, sürücülerde gevşemeye neden olduğunu ve ölümlü kazaların yeniden arttığını kaydetti.