Haravgi gazetesi, konuyla ilgili haberinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından vakaların ele alınmasıyla ilgili olarak yapılan bir toplantıda ortaya konulan verilere göre, beş çocuktan birinin kötü muameleye maruz kaldığını, altı çocuktan birinin de psikolojik problemlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Haberde “Hope for Children” sivil toplum örgütünün elindeki verilere göre, çocuklara kötü muamelede bulunulmasıyla ilgili şikayetlerin yüzde 30’unun okul ortamında yapıldığı, çünkü okulların çocuk için ilk temas noktası olduğu da kaydedildi.