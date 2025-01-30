Polis basın bültenine göre, saat 20.30’da meydana gelen olayda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, kontrol maksatlı iki araç durduruldu. Polis tarafından şüpheli olarak görülen yolcular B.O.K.(E-25), B.I.O.(E-32), M.H.A.(E-42), B.E.F.(K-33), A.M.A.(E-28), E.G.(E-28) ve F.O.N.M.I.A’nın (E-25) yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araç sürücüleri C.K.(E-28) ve  S.C.R.(E-30) ile kendilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeleri için gizli ittifak kurarak, anlaştıkları ve araç sürücülerine toplam 1300 Euro ile 300 ABD Doları para verdikleri tespit edildi.

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 Meseleyle ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.