Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın iki devlet çözümü temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesine destek belirten Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün, Lübnan’la ilgili ateşkes anlaşmasına dair açıklamadan duydukları memnuniyeti de belirttiler.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün zirvenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlaması çağrısında da bulundu.

Üç ülke yaptıkları açıklamada ortak problemlerin ele alınabilmesi için aralarındaki üçlü iş birliğinin canlandırılması ve güçlenmesinin önemine de işaret ederken, üçlü zirve toplantısının beşincisinin Ürdün’de gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne desteklerini vurguladıklarını belirttiler.

Üç lider müzakereler aracılığıyla barışçıl bir çözüme ilişkin çabaları sabote eden veya uluslararası hukuk ile BM’nin ilgili kararlarına aykırı olan tüm tek taraflı tedbir ve eylemlerin sona ermesi gerektiğine de işaret etti.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) barış ve istikrarı korumadaki önemli rolüne de işaret edilen ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün yalnızca Kıbrıs halkının değil bölge barışı ve istikrarının da önemli şekilde yararına olacağı vurgulandı.

Sivil Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesine ilişkin her türlü girişimin reddedildiği de belirtilen açıklamada, tam bir ateşkese duyulan acil ihtiyaç da vurgulandı.