Haravgi gazetesi, büyükelçi olarak atanan Petros T. Nakuzis’in dün, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’e güven mektubunu sunduğunu yazdı.

Gazete, Nakuzis’in Tokayev’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in selamını ilettiğini ve törende yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın bölgesel ve küresel alanda barışın ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla barış yanlısı bir dış politika izlediğini söylediğini kaydetti.

Haberde Nakuzis’in, Kazakistan piyasasının mali iş birliğine açık olduğunu ve uluslararası arenada aktif bir rolü bulunduğunu söylediği belirtildi.