Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki “Ptolemeos-25” tatbikatının 26 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini ve Rum Milli Muhafaza Ordusu (RMMO) ile Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edildiğini yazdı.

Gazete RMMO Komutanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın amacının, nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki mücadeleye ve operasyonel saldırıların yürütülmesine özel vurgu yapılarak özel operasyon olaylarında personel eğitimini amaçladığını belirtti.

Tatbikatın ayrıca RMMO’nun geliştirdiği uluslararası iş birliklerine de dayandığını belirten gazete, eğitimin, "oldukça yararlı" olarak nitelendirildiğini de yazdı.

Habere göre, yapılan açıklamada tatbikatın, iki ülke arasında var olan olağanüstü ilişkileri de vurguladığı ifade edildi.

Operasyonel düzeyde ise tatbikatın; iki ülke personeli arasında birlikte çalışabilirliğin iyileştirilmesine, karşılıklı anlayış düzeyinin artırılmasına, bilgi birikimi ve uzmanlık paylaşımının sağlanmasına da katkıda bulunduğu belirtildi.