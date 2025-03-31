Güney Kıbrıs ile AB ve Euro bölgesi ülkelerindeki çalışan maaş ve hakları arasındaki uçurumun daha da büyüdüğü, buna çalışanların çok küçük bir bölümünün toplu sözleşmelerden yararlanmasının sebep olduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre 2024 verilerine dayanan yeni Eurostat raporu, AB’deki ortalama saatlik ücret 33,5 euro, Euro bölgesinde 37,3 euro iken Güney Kıbrıs’taki saatlik ücretin 21 euro olduğunu gösteriyor.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın kalkınma hızı yıllardır AB ortalamasının üstünde gerçekleşirken çalışan ücretlerinin AB ortalamasının altında kaldığına işaret edildi. Eurostat verilerine göre, 2024’ün dördüncü çeyreğinde Güney Kıbrıs’ın GSYH’si yüzde 2,9’a ulaştı, bu oran AB’de yüzde 1,4, Euro bölgesinde yüzde 1,2’ydi. Buna karşılık Güney Kıbrıs’ta saatlik çalışma maliyeti sadece 1 euro arttı (20 eurodan 21 euroya artırıldı) AB’deki artış yüzde 1,6 (31,9 eurodan 33,5 euroya ve Euro bölgesinde de 35,7 eurodan 37,3 euroya yükseldi) oldu.

Eurostat’ın ikinci raporu ise Rumların alım gücünün 27 AB üyesi ülkenin ortalamasından yüzde 5 daha düşük olduğunu gösterdi.