“Utancımızdan çalışanlarımızın yüzüne bakamıyoruz”

Lefkoşa’nın gözde mekanı Ghetto Cafe’nin Şefi ve İşletmecisi Nevzat Hami, esnafın elektrik, su ve gaz gibi giderlerini ödeyemediğini, utançlarından çalışanlarının yüzüne bakamadıklarını söyledi. “Elektrik 32 bin 500 TL, ödeyemedik. Gaz 24 bin TL ödeyemedik. Su 3 bin TL, ödeyemedik. Tüccarlara ödenememiş toplam 312 bin TL borcumuz var. Kira için ‘ev sahibimiz sağolsun’ bizi sıkıştırmıyor 6 ay gerideyiz”

Lefkoşa’nın Osman Paşa Caddesi’nde bulunan ve tüm ada halkı için kıymetli bir yeri olan Ghetto Cafe‘nin Şefi ve İşletmecisi Nevzat Hami, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda esnafın içinde bulunduğu durumu madde madde özetledi…Özelde kendi, genelde ülkede esnafın zor durumda olduğunu belirten Ghetto Cafe işletmecisi Nevzat Hami, devlete yüklendi…Elektrik, tüp gaz ve su gibi dükkan giderlerinin aylık taksitini ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Hami, bahsi geçen kalemleri geçtiğimiz yıl ödediği rakamlarla kıyasladı.Birçok kalemin yüzde 200’ün üzerinde, yüzde 300’leri aşan oranla zamlandığını anlatan Hami, buna karşın Euro’daki artışın aynı zaman diliminde sadece yüzde 68 olduğunun altını çizdi. Hami, bahsi geçen ürünler arasında un, sıvı yağ, peynir, et gibi restoranlarda çok sık tüketilen ürünlerin olduğunu dile getirdi.Pahalılaşan hayat ve gıda giderleri ile ilgili verilere dayalı açıklamalarda bulunan Hami; “Esnafın ne durumda olduğunu mu merak ettiniz mi? Etmediniz ama, ben yine de söyleyeyim” diyerek ada yarısında ayakta kalmaya çalışan esnafın mevcut durumunu paylaştı.Hami’nin; giderlerin 2021 Yılı‘nın Nisan ayındaki fiyatlarıyla mukayeseli şekilde yaptığı açıklamaları, gelirlere yansımayan ama gider kalemlerini büyüten pahalılığı bir kez daha gözler önüne serdi.Hami‘nin Ghetto Cafe üzerinden esnafın mevcut durumunu paylaştığı açıklaması şu şekilde devam etti:“13 çalışanımızın da sigorta ve ihtiyatlarını eksiksiz yatırıyoruz. Çalışanlarımızın çalışma izinlerini eksiksiz yeniliyoruz. Çalışanlarımız yüzümüze; ‘acaba bu ay ne zaman maaş alabilecekler’ bakışı atıyor, biz de onların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz.Elektrik 32 bin 500 TL, ödeyemedik. Nisan 2021’de 12 bin TL idi. Gaz 24 bin TL ödeyemedik. Nisan 2021’de 8 bin TL idi. Su 3 bin TL, ödeyemedik. Nisan 2021’de 2 bin TL idi.“KİRA İÇİN ‘EV SAHİBİMİZ SAĞOLSUN’ BİZİ SIKIŞTIRMIYOR 6 AY GERİDEYİZ”Tüccarlarla her gün telefonda çekleri ne olacak müzakereleri devam ediyor. Tüccarlara ödenememiş toplam 312 bin TL borcumuz var. Nisan 2021’de 143 bin TL borcumuz vardı. Kira için ‘ev sahibimiz sağolsun’ bizi sıkıştırmıyor 6 ay gerideyiz. Nisan 2021’deki ekonomik tabloda 2 ay gerideydik.Ekim ayındaki gelirimiz 346 bin TL, giderimiz 459 bin TL. 2021 Nisan ayındaki toplam gelirimiz 65 bin TL, toplam giderimiz ise 182 bin TL idi.18 litre sıvıyağ, Ekim 2021’de 270 TL iken, Ekim 2022’de 970 TL olarak yüzde 360 oranında arttı.1 kilogram Cheddar peyniri, Ekim 2021’de 70 TL iken, Ekim 2022’de 170 TL olarak yüzde 250 oranında arttı.1 kilogram un, Ekim 2021’de 6 TL iken, Ekim 2022’de 13 TL olarak yüzde 230 oranında arttı.1 kilogram dana bonfile, Ekim 2021’de 130 TL iken, Ekim 2022’de 420 TL olarak yüzde 330 arttı.1 Euro, Ekim 2021’de 11 TL iken Ekim 2022’de 18.46 TL olarak yüzde 68 arttı.Bir senede Euro yüzde 68 artarken, undan sıvıyağa tüm temel gıda ürünlerine yüzde 230-360 arası zam geldi. Esnaf kan ağlamıyor, esnafın g.t.n.en devlet eliyle kan alınıyor!”Nevzat Hami