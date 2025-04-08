Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı kurulmasını sağlayacak “Great Sea Interconnector” projesiyle ilgili haberler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, ortaya çıkan Türk tepkilerine rağmen Yunanistan’ın, “NG WORKER” araştırma gemisi tarafından Kaşot adası (Çoban adası) ile Kerpe adası hattındaki deniz tabanı araştırmalarının devam etmesi için Navtex yayımlamaya hazırlandığını yazdı.

Gazete, iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise Great Sea Interconnector projesinin uygulama yolunda ilerlediğini çünkü “elde ettiği bilgilere göre” üst düzeyde gerçekleştirilen istişarelerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığının uluslararası sulardaki araştırmaların sürmesi için Navtex yayımlama konusunda hareket ettiğini kaydetti.

“NG WORKER” araştırma gemisi tarafından gerçekleştirilecek deniz tabanındaki araştırmaların Kaşot adası ile Kerpe adası hattıyla ilgili olacağını ve bu çalışmaların Türkiye’nin tutumunun sahip olduğu jeopolitik risk yüzünden geçen şubat ayı sonlarında durduğunu öne süren gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığından “kaynakların” ise Great Sea Interconnector projesinin Türkiye’yle uzlaşma olsun veya olmasın normal şekilde devam edeceğini belirttiğini iletti.

Gazete Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın enerji düzenleme kurumlarının bu çerçevede geçen günlerde AB’ye, Great Sea Interconnector projesinin Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve AB açısından stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurguladığı bir mektup gönderdiğini de ifade etti.

-AB Komisyonu’nun açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ise haberde ismi belirtilmeyen sözcüsü tarafından gazeteye yapılan açıklamayla birlikte projeyi desteklemeyi sürdürdüğünü iletti.

AB’nin Great Sea Interconnector hattının Güney Kıbrıs’ın Avrupa elektrik enerjisi şebekesine bağlanmasına izin verecek olmasından ötürü, bunun Avrupa Komisyonu açısından yüksek stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurguladığı da aktarıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Rum Yönetimi’nin AB’nin (enerji açısından) bağlı olmayan son devleti olduğunu anımsattığını da yazan gazete, Komisyon’un elektrik bağlantısının Güney Kıbrıs’ın karbonsuz hale gelmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ileriye götürülmesine belirleyici bir şekilde katkıda bulunacağını belirttiğini de iletti.

Avrupa Komisyonu projeye tam anlamıyla bağlı olduğunu ve tamamlanması için tüm paydaşlara yardımcı olacağını da belirttiği açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Girit arasındaki bağlantının tamamlanmasının ardından Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki elektrik bağlantısının inşa edileceğini sözlerine ekledi.