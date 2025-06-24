Girne-Degirmenlik Anayolu'nda bugün sabah saatlerinde salon araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında, Girne - Degirmenlik Anayolu 8-9 km'leri arasında Habib DEMİR yönetimindeki EN 474 plakalı salon aracı ile Arapköy istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan demir bariyerlere aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Değirmenlik istikametine doğru seyretmekte olan KHAM JAVAİD yönetimindeki SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan EN 474 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan DEVECİ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor