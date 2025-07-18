Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, trafik komitesi kararı çerçevesinde başlatılan çalışma “Ramadan Cemil Meydanı Düzenleme Projesi” adıyla yürütülüyor.

İki aşamalı planlanan çalışmanın ilk aşamasını oluşturan yol düzenlemesi, belediye ekipleri tarafından önceki gün başlatılarak, iki günde tamamlandı. Projenin ikinci aşamasında ise meydan düzenlemesi yapılacak.

Yeni düzenleme kapsamında, trafik akışında da bazı değişikliklere gidildi. Girne Trafik Şubesi ve Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi, sürücülere yardımcı olmak amacıyla belirli bir süre boyunca bölgede görev yapacak.

Yol düzenlemesi ardından Ramadan Cemil Meydanı’nda trafik akışı şu şekilde sağlanacak:

“Güney-Kuzey istikametinden gelen araçlar, çarşı yönüne, kale yönüne ve hastane (Doğu) yönüne ilerleyebilecek. Doğu-Batı istikametinden gelen sürücüler, Güney yönüne kesintisiz devam edebilecek. Ancak buradan çarşıya yönelmek isteyen sürücüler, karşıdan gelen araçlara yol vermekle yükümlü olacak. Kuzey-Güney istikametinden gelen araçlar ise sadece hastane (Doğu) yönüne ilerleyebilecek.”