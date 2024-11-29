Girişimcilik Atölyesinin koordinasyonuyla çocukların yaratıcı fikirlerini hayata geçirebileceği, ticari becerilerini geliştirebileceği ve eğlenceli bir gün geçirebileceği Girişimci Çocuk Pazarı yarın saat 10.00-14.00 arası ziyaretçilere açılacak.

-Yaratıcılık, eğlence ve ilham bir arada

Şenlik, çocukların ürettikleri ürünleri sergileyip satış yapabilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyor. Aynı zamanda ebeveynler ve ziyaretçiler, çocukların bu girişimci ruhunu keşfetmesine tanık olabilecek.

Etkinlik kapsamında bilişim ve tasarım atölyelerinde çocukların ürettiği el emeği ürünler, oyuncaklar, kitaplar ve sanat eserleri çocukların stantlarında satışa sunulacak. Ayrıca stantlar arası eğlenceli yarışmalar düzenlenerek farklı kategorilerde birinci seçilen ekiplere başarı sertifikası verilecek.

Satış sonrası çocukların elde ettiği kazançlar sosyal girişimcilik kapsamında dezavantajlı öğrencilerin sanatsal ve sportif gelişimlerine destek veren Kıbrıs Muhit Vakfı İyilik Evi 'ne bağışlanacak.

“Küçük yaşta büyük hayaller” mottosuyla yola çıkan Bilim Lefkoşa Girişimcilik Atölyesi geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Daha fazla bilgi için @bilimlefkosa instagram adresini takip edebiliyor; 05391363800 numaralı telefondan Bilim Lefkoşa’ya ulaşılabiliyor.